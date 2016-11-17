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Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over de livaktige bildene på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og SmartControl lite og er et godt valg.

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

Bred IPS-ADS-visningsteknologi for nøyaktig bilde- og fargegjengivelse

Bred IPS-ADS-visningsteknologi for nøyaktig bilde- og fargegjengivelse

IPS-ADS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-ADS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

VESA-montering gir fleksibilitet

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
1

17/11/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse