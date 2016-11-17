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Utgått
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over de livaktige bildene på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
IPS-ADS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-ADS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
4.2
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Denis
17/11/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.
Svartid som tilsvarer SmartResponse