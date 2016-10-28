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Utgått
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over de livaktige bildene på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og stereohøyttalere og er et godt valg.
V-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
IPS-ADS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-ADS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
4.2
av 5
6
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.
Svartid som tilsvarer SmartResponse