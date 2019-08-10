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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Klar visning, effektiv ytelse

Philips PowerSensor-skjermen bruker 85 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet

Se alle fordeler

med PowerSensor

Klar visning, effektiv ytelse

  • B-serien

  • 24 (24,1" / 61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor sparer opptil 70 % på strømkostnadene

PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det kutter strømkostnadene med opptil 70 % og forlenger levetiden for skjermen.

IPS-teknologi for fyldige farger og brede visningsvinkler

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.

DisplayPort-utgang for å koble til ekstra skjermer

Med DisplayPort-utgang kan du koble til flere skjermer med høy oppløsning via én enkelt kabel fra den første skjermen til PC-en. Med muligheten til å seriekoble flere skjermer kan du skape et ryddig skrivebord uten for mange ledninger overalt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse