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Utgått
240B7QPTEB/01
Klar visning, effektiv ytelse
Philips PowerSensor-skjermen bruker 85 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
B-serien
24 (24,1" / 61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det kutter strømkostnadene med opptil 70 % og forlenger levetiden for skjermen.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
Med DisplayPort-utgang kan du koble til flere skjermer med høy oppløsning via én enkelt kabel fra den første skjermen til PC-en. Med muligheten til å seriekoble flere skjermer kan du skape et ryddig skrivebord uten for mange ledninger overalt.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
Svartid som tilsvarer SmartResponse