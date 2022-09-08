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Utgått
239C4QSB/00
Blade 2
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.
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