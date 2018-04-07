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Utgått

LCD-skjerm

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Levende farger, skarpe detaljer

Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel gir deg levende farger og skarpe detaljer i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.

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i en elegant design

Levende farger, skarpe detaljer

  • E-serien

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AH-IPS-skjerm gir glimrende bilder med bred visningsvinkel

AH-IPS-skjerm gir glimrende bilder med bred visningsvinkel

AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor

Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere

  2. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  3. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  4. Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org

  5. Ordet/varemerket AH-IPS og relaterte teknologipatenter tilhører sine respektive eiere.

  6. Svartid som tilsvarer SmartResponse