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Utgått
237E7QDSB/00
Levende farger, skarpe detaljer
Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel gir deg levende farger og skarpe detaljer i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.
E-serien
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
3.8
av 5
4
Anmeldelser
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Bekreftet kjøper
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
Ordet/varemerket AH-IPS og relaterte teknologipatenter tilhører sine respektive eiere.
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