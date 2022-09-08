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  • Høyytelses IPS-skjerm

Utgått

IPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning

237E4QHSD/00

Høyytelses IPS-skjerm
Opplev underholdning i stor størrelse fra den bærbare enheten. Denne nye Philips-skjermen med Mobile HD Link-teknologi gjør det mulig å se på HD-videoer eller annet innhold direkte fra den bærbare MHL-enheten mens den lades.
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med MHL-teknologi

Høyytelses IPS-skjerm

  • E-serien

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL-teknologi

MHL-teknologi lar deg nyte mobilt innhold på stor skjerm

MHL-teknologi lar deg nyte mobilt innhold på stor skjerm

Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  2. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  3. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.