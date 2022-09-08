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Utgått
237E4QHSD/00
E-serien
23" (58,4 cm)
MHL-teknologi
Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Anmeldelser
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.