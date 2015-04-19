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Utgått
Svært smal ramme
23" / 58,4 cm
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.
AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
De nye Philips-skjermene bruker paneler med den nyeste teknologien og er designet med en minimalistisk tilnærming ved at tykkelsen på den ytre rammen er begrenset til ca. 2,5 mm. I kombinasjon med en svart matrisestripe i panelet på ca. 9 mm er den totale størrelsen på rammen redusert betraktelig, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermen med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
4.5
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Bekreftet kjøper
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Bekreftet kjøper
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.