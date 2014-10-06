ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde

Utgått

LCD-skjerm med SmartImage lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Anmeldelser

Levende bilder med AH-IPS-skjerm

Denne tiltalende Philips-skjermen med svært smal ramme og AH-IPS-skjerm gir deg utrolig levende fargebilder. Med Mobile HD Link kan du koble til smarttelefonen.

Se alle fordeler

med svært smal ramme, MHL

Levende bilder med AH-IPS-skjerm

  • Svært smal ramme

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Ekstra tilbehørs MHL-kabel gir mulighet for avspilling av lyd og video i HD

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

12

Anmeldelser

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  2. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  3. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.