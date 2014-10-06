Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
234E5QHAW/00
Levende bilder med AH-IPS-skjerm
Denne tiltalende Philips-skjermen med svært smal ramme og AH-IPS-skjerm gir deg utrolig levende fargebilder. Med Mobile HD Link kan du koble til smarttelefonen.
Svært smal ramme
23" (58,4 cm)
MHL
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
3.7
av 5
12
Anmeldelser
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Bekreftet kjøper
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Bekreftet kjøper
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.