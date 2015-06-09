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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
E-serien
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skjerm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
3.9
av 5
63
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight