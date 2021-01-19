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Utgått

LCD-skjerm

226E9QDSB/00

3.4

| (28) Anmeldelser

Skarpe og levende detaljer, grensesprengende design

Denne stilige Brilliance-skjermen gir den beste seeropplevelsen, uansett hvor du sitter. Med den brede visningsvinkelen ser du den samme skarpe og levende bildekvaliteten fra alle vinkler. Flicker-free-funksjonen gjør deg mindre sliten i øynene, selv om du sitter lenge foran skjermen.

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Skarpe og levende detaljer, grensesprengende design

  • E-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

LowBlue-modusen er behagelig for øynene

På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.

Spill helt enkelt med AMD FreeSync™-teknologi

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

HDMI-klar for Full HD-underholdning

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

28

Anmeldelser

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-12-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-12-19

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-04

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  5. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.