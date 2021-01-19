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Utgått
226E9QDSB/00
Skarpe og levende detaljer, grensesprengende design
Denne stilige Brilliance-skjermen gir den beste seeropplevelsen, uansett hvor du sitter. Med den brede visningsvinkelen ser du den samme skarpe og levende bildekvaliteten fra alle vinkler. Flicker-free-funksjonen gjør deg mindre sliten i øynene, selv om du sitter lenge foran skjermen.
E-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
3.4
av 5
28
Anmeldelser
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-12-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-12-19
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2019-04-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2019-04-04
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.