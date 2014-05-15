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Utgått
224E5QHAB/00
Levende bilder med AH-IPS-skjerm
Denne tiltalende Philips-skjermen med svært smal ramme og AH-IPS-skjerm gir deg utrolig levende fargebilder. Med Mobile HD Link kan du koble til smarttelefonen.
Svært smal ramme
21,5" (54,6 cm)
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.
AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
TrueVision er en eiendomsbeskyttet teknologi fra Philips som bruker avanserte algoritmer for å teste og justere skjermen. Dette gir deg best mulig visningsytelse. Philips sikrer at TrueVision-skjermene forlater fabrikken fininnstilt til denne prosessen, slik at du får pålitelig farge- og bildekvalitet.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
WDVS
15/05/2014
Deutschland
Produkt sehr gut, Telefonsupport eher mangelhaft
Ich wollte den Monitor mit einer VESA-Wandhalterung montieren. Dazu musste ich den angeschraubten Metallfuß demontieren. Hierzu war es erforderlich, eine Kunststoffabdeckung zu entfernen. Um diese dabei nicht zu beschädigen, wollte ich vom Service wissen, wie man diese Abdeckung am besten entfernt. Zu meiner Überraschung teilte man mir mit, dass eine Entfernung des Metallfußes nicht vorgesehen sei und ich die komplette Gewährleistung verlieren würde, so ich denn den Fuß abschrauben würde. In meinen Augen alles Blödsinn, ich hab's dann einfach gemacht und es funktioniert tadellos.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Gisela22
14/06/2018
Suisse
Lebendiger Monitor, sehr gute Farben
Dieser Monitor ist absolut zuverlässig, schnell und zeigt super Farben. Gute Anschlüsse. Auch 2 integrierte Lautsprecher sind sehr viel wert.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 274E5QHAB LCD-Monitor mit SmartImage Lite
lucky6023
03/12/2013
Italia
definizione dell'immagine fantastica
ottimo sotto tutti i punti di vista;sottile e anche comodo in spazi ristretti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 224E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 224E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.