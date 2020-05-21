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Utgått

Full HD LCD-skjerm

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Levende, klare bilder fra kant til kant

En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.

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Levende, klare bilder fra kant til kant

  • V-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Smal ramme for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

53

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

3

21/05/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Kører perfekt.

Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.

Fordeler

Skærm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Bruksdato 2020-04-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Bruksdato 2020-04-21

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Günstig und gut

Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!

Fordeler

Preis/ Leistungsverhältnis

Ulemper

Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Bruksdato 2021-09-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Bruksdato 2021-09-29

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse