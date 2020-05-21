Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
4.3
av 5
53
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Fordeler
Skærm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Bruksdato 2020-04-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Bruksdato 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Addios
29/10/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Günstig und gut
Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!
Fordeler
Preis/ Leistungsverhältnis
Ulemper
Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Bruksdato 2021-09-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Bruksdato 2021-09-29
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse