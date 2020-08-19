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Utgått
221B8LHEB/01
Klart bilde, effektiv ytelse
Få det beste resultatet med Philips 22" Full HD-skjermen. Klar og levende Full HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som høydejustering, Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.
B-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Fordeler
Resolution and brand
Ulemper
MacPro adaptor needed
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LHEB LCD monitor
Bruksdato 2020-07-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LHEB LCD monitor
Bruksdato 2020-07-19
Svartid som tilsvarer SmartResponse
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.