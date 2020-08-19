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Utgått

LCD-skjerm

221B8LHEB/01

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Klart bilde, effektiv ytelse

Få det beste resultatet med Philips 22" Full HD-skjermen. Klar og levende Full HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som høydejustering, Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.

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Klart bilde, effektiv ytelse

  • B-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Null strømforbruk med 0 W-bryteren

Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer

EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse

Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Fordeler

Resolution and brand

Ulemper

MacPro adaptor needed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221B8LHEB LCD monitor

Bruksdato 2020-07-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221B8LHEB LCD monitor

Bruksdato 2020-07-19

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.