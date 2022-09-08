Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov