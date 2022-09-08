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Utgått
220V3SB/00
Gled deg over flotte bilder
Denne tiltalende og slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast som sørger for at bildene blir sterke og klare, gjør den til et utmerket valg!
V-serien
22" (55,9 cm)
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov
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