Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
220P4LPYEB/00
P-serien
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
SmartErgoBase er en skjermfot som gir ergonomisk visningskomfort og kabelhåndtering. Fotens brukervennlige høyde, dreining, vippefunksjon og roteringsvinkel justerer skjermen for maksimal komfort, noe som kan redusere fysisk belastning ved lange arbeidsdager. Kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsområdet ryddig og profesjonelt.
Anmeldelser