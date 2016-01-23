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  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

206V4LSB2/00

4.6
| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et godt valg.
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Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 20" / 50,8 cm

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

23/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy Set Up

This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

16/05/2016

België

België

Bekreftet kjøper

Degeijk scherm

Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

17/12/2013

España

España

pantalla de pc

es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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