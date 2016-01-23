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Utgått
V-serien
20" / 50,8 cm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
4.6
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Klus
16/05/2016
België
Bekreftet kjøper
Degeijk scherm
Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED