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Utgått

BrillianceLED-bakbelyst LCD-skjerm

19S4QAB/01

3

| (1) Omtale

Viktige funksjoner, effektiv ytelse

Skjermen fra Philips er fremstilt av 25 % resirkulert materiale og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet.

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Viktige funksjoner, effektiv ytelse

  • S-serien

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Bred IPS-ADS-visningsteknologi for nøyaktig bilde- og fargegjengivelse

Bred IPS-ADS-visningsteknologi for nøyaktig bilde- og fargegjengivelse

IPS-ADS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-ADS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

1

Omtale

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Denne omtalen gjelder Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Denne omtalen gjelder Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse