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Utgått

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

19S4LCB/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Bærekraftig produktivitet
Den ergonomiske LED-skjermen fra Philips bruker 25 % resirkulert materiale og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
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med energieffektiv, ergonomisk LED-skjerm

Bærekraftig produktivitet

  • S-serien

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

LED-teknologi sørger for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.

Lav ramme-til-bord-høyde for å gi best mulig komfort for leseren

Lav ramme-til-bord-høyde for å gi best mulig komfort for leseren

Takket være den avanserte SmartErgoBase kan Philips-skjermen senkes nesten helt ned til bordnivå, slik at den gir en komfortabel visningsvinkel. Den lave ramme-til-bord-høyden er den perfekte løsningen hvis du bruker briller som er bifokale, trifokale eller som har progressive linser til PC-arbeidet. I tillegg kan brukere med svært forskjellige høyder bruke skjermen i vinkel- og høydeinnstillingen de foretrekker, noe som bidrar til å redusere spenning og tretthet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Fordeler

Goed scherm.

Ulemper

Geen ingebouwde luidspreker.

Denne omtalen gjelder Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Denne omtalen gjelder Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Bekreftet kjøper

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.