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Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.

Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 18,5" / 47 cm

VESA-montering gir fleksibilitet

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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