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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
18,5" / 47 cm
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
4.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED