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190S1CB/00
Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten
Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision forbedrer den energieffektive forretningsskjermen 190S1 produktiviteten din
48 cm (19") bred S-serie
Format 16:10
Den kompakte Ergo-basen er en Philips-skjermbase som kan vippes, dreies og høydejusteres, slik at hver bruker kan plassere skjermen for størst mulig komfort og effektivitet.
"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for å finne ut mer.
Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.
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