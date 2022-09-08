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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med SmartImage

190S1CB/00

Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten

Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision forbedrer den energieffektive forretningsskjermen 190S1 produktiviteten din

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Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten

  • 48 cm (19") bred S-serie

  • Format 16:10

70 mm høydejustering for ideell sittestilling

Den kompakte Ergo-basen er en Philips-skjermbase som kan vippes, dreies og høydejusteres, slik at hver bruker kan plassere skjermen for størst mulig komfort og effektivitet.

Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for å finne ut mer.

EPEAT Sølv sikrer lav miljøpåvirkning

Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

Tekniske spesifikasjoner

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