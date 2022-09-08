Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for å finne ut mer.