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Utgått

X-tremeUltinon LEDPære til frontlys

12985BWX2

4.1
| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Klarere. Hvitere. Sterkere.
Philips X-tremeUltinon LED [~H7] har førsteklasses LUXEON LED med 6500 kelvin. Vår patenterte SafeBeam-teknologi projiserer 200 % klarere lys akkurat der du trenger det. Laget med tanke på holdbarhet, med avansert AirCool-design.&lt;br>
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Klare, hvite LED-frontlykter som gir en eksklusiv stil

Klarere. Hvitere. Sterkere.

  • LED-HL [~H7]

  • 6500 K

  • Opptil 200 % sterkere lys&lt;br>

  • Avansert kjøretøysystem

Få opptil 200 % klarere lys for suveren sikt&lt;br>

Få opptil 200 % klarere lys for suveren sikt<br>

Kjøring i mørke er krevende, så man er avhengig av frontlysene. Det er viktig å ha god sikt både foran og på siden av bilen for å ha beste mulige forutsetninger for en trygg kjøretur. Med sin intense lysstråle gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlykter til bil opptil 200 % bedre sikt. Etter å ha opplevd den dagslyslignende effekten vil du for alltid foretrekke LED-lys. Jo bedre du kan se, jo bedre presterer du, jo raskere reagerer du og dess sikrere er du. Så ikke la mørket vinne – velg Philips og kjør om natten med større trygghet og kontroll.

Opptil 6500 K sterkt, hvitt lys

Ved å benytte kjøretøytilpasset LUXEON-teknologi gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlyktene dagslyslignende lys med en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin. Med bedre sikt klarer du lettere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Bedre lys betyr også at man slipper å anstrenge øynene for å se terrenget, noe som gir en mer behagelig og spennende kjøreopplevelse i mørket.

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

På samme måte som øynene er sjelens speil, sier frontlysene mye om bilen din. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe ny bil, er oppgradering av frontlysene en av de smarteste måtene du kan bruke pengene dine på. Bilen din forteller hvem du er, så send et kraftig signal med Philips LED-frontlykter. I stedet for gult lys får du et klart, hvitt og moderne lys. For å signalisere kvalitet velger smarte sjåfører de uovertrufne Philips LED-frontlyktene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2

28/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

These LED headlight bulbs are AMAZING

These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb

14/10/2019

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Ótima iluminação sem incomodar demais condutores

O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.

Fordeler

Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..

Ulemper

Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

19/08/2019

Italia

Italia

Eccezionale

Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Du er ansvarlig for å sikre at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.