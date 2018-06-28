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Utgått
LED-HL [~H7]
6500 K
Opptil 200 % sterkere lys<br>
Avansert kjøretøysystem
Kjøring i mørke er krevende, så man er avhengig av frontlysene. Det er viktig å ha god sikt både foran og på siden av bilen for å ha beste mulige forutsetninger for en trygg kjøretur. Med sin intense lysstråle gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlykter til bil opptil 200 % bedre sikt. Etter å ha opplevd den dagslyslignende effekten vil du for alltid foretrekke LED-lys. Jo bedre du kan se, jo bedre presterer du, jo raskere reagerer du og dess sikrere er du. Så ikke la mørket vinne – velg Philips og kjør om natten med større trygghet og kontroll.
Ved å benytte kjøretøytilpasset LUXEON-teknologi gir Philips X-tremeUltinon LED-frontlyktene dagslyslignende lys med en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin. Med bedre sikt klarer du lettere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Bedre lys betyr også at man slipper å anstrenge øynene for å se terrenget, noe som gir en mer behagelig og spennende kjøreopplevelse i mørket.
På samme måte som øynene er sjelens speil, sier frontlysene mye om bilen din. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe ny bil, er oppgradering av frontlysene en av de smarteste måtene du kan bruke pengene dine på. Bilen din forteller hvem du er, så send et kraftig signal med Philips LED-frontlykter. I stedet for gult lys får du et klart, hvitt og moderne lys. For å signalisere kvalitet velger smarte sjåfører de uovertrufne Philips LED-frontlyktene.
4.1
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
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Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
14/10/2019
Portugal
Bekreftet kjøper
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Fordeler
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Ulemper
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
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Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
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Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Du er ansvarlig for å sikre at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.