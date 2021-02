CANbus-adaptere sørger for at bilens elektronikk fungerer som den skal

Enkelte bilmodeller har spesielle utfordringer med LED-oppgraderinger, for eksempel feil med dashbordvarsler og problemer med flimrende lys og fjernlysindikatorer. Unike Philips CANbus-adaptere løser disse problemene og sørger for at du slipper disse elektriske feilene, samtidig som at LED-lampene fungerer som de skal. Takket være den avanserte designen og det robuste kabinettet er det enkelt å installere CANbus-adapteren, samt at den er designet for å tåle kravene forbundet med daglig kjøring.