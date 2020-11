Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

Siden frontlysene er utformet for å kunne installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra vedlikehold enkelt kunne oppgradere kompatible frontlys. Men det anbefales likevel at du får dine nye Philips LED-frontlykter installert av en profesjonell mekaniker, siden de sørger for at alt er klappet og klart til bruk. Disse frontlysene er riktignok kompatible med et bredt utvalg av bilmodeller, men passer ikke i alle biltyper.