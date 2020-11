Opptil 160 % sterkere lys*

Kjøring i mørket er krevende, så du er avhengig av frontlys. Oppgrader dem for å få det nye LED-utseendet til bilen. Få bedre sikt over lang avstand for nattkjøring og sterkt lys på kort avstand for å oppdage andre veifarende og farer. Med SafeBeam-teknologi øker Philips Ultinon Pro5000 LED-frontlyspærene til bil sikten med opptil 160 %*. Etter å ha opplevd den dagslyslignende effekten, vil du alltid foretrekke LED-lys. Jo bedre du kan se, desto bedre presterer du, raskere reagerer du og tryggere er du. Så ikke la mørket vinne – velg Philips, og kjør i mørket med større trygghet og kontroll.