En kroppstrimmer beregnet for mannlig hårvekst er det beste valget, både med hensyn til resultat, hudirritasjon og pris på lang sikt. Philips Bodygroom Series 7000 kan brukes både på tørr hud og i dusjen, og det bevegelige barberhodet følger kroppens konturer for å komme helt tett på. Den samme bodygroomeren kan brukes til å trimme håret hvis man ønsker å trimme i stedet for å barbere vekk rubb og stubb.

Bruk av riktig type apparat er det første (og viktigste!) steget til raskere og sikrere intimbarbering. Et annet knep er at varmt vann i dusjen får hårstråene til å svelle, slik at de blir enklere å barbere vekk. For deg som har mange tykke hår å fjerne kan det imidlertid være enklere å groome når du er helt tørr. Får du likevel litt kløe, kan det være smart å kjøpe produkter som er tilpasset dine edlere deler, for eksempel en lotion som du kan bruke etterpå. Men med riktig verktøy og fokus på det du driver med (det er ikke tid for dagdrømmer når man holder en barbermaskin i den ene hånden og juvelene i den andre...) er det en enkel sak å få til en god intim-manscaping.

Bruker du en trimmer til skjegget, forventer daten at du pleier hele kroppen – og ikke å få seg en ubehagelig overraskelse i form av røde prikker.

På tide med en bedre måte å barbere pungen på.