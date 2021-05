De fleste mødre klarer å amme og produsere nok melk til babyen sin, men det kan være vanskelig å vite hvor mye melk babyen får i seg. Her er et par tegn som viser om babyen din får i seg nok:

Babyen tar godt tak i brystet og sutter godt

Babyen spiser minst 6–8 ganger hvert døgn

Minsten er aktiv og årvåken når den er våken, og fornøyd etter den har spist

Hyppige bleieskift

Spedbarn går ofte litt ned i vekt rett etter fødselen, men babyer som får morsmelk, kommer vanligvis opp på fødselsvekten sin igjen når de er omtrent to uker gamle, for deretter å gå opp mellom 110 til 225 gram i uken. Vektøkningen går i rykk og napp, så det er lurt å ikke veie babyen for ofte.

Hvis babyen din har en lav fødselsvekt (under 2500 gram) eller hvis du hadde en vanskelig fødsel, kan du be helsestasjonen hjelpe deg med å innarbeide gode ammerutiner samt veie babyen din ofte de første ukene.