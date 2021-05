Enkelte matvarer kan forårsake plager for babyen når den får det gjennom morsmelken. Plager som luft i magen, kolikksymptomer eller diaré. Noen matvarer som kan føre til plager, er tomater, store mengder sitrusjus, frukt, hvitløk, rå løk, kål, rosenkål, jordbær, sopp, kullsyreholdige drikker, sjokolade og alle typer bønner. Du bør ikke kutte disse matvarene helt ut av kostholdet, men spise dem i moderate mengder, og kun droppe dem helt hvis du tror de forårsaker plager hos babyen.



I enkelte tilfeller kan følsomhet for melkeprodukter føre til kolikksymptomer hos spedbarn. Hvis du vurderer å kutte ut melkeprodukter i en periode, bør du snakke med en lege på forhånd, slik at du kan være sikker på at du og babyen fremdeles får i dere de næringsstoffene dere trenger.



Et godt råd er å unngå å få i deg for mye koffein gjennom kaffe, te, cola og annen type brus. Ellers kan du oppleve å få en nervøs og søvnløs baby.