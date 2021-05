Øv deg på forhånd slik at du blir litt tryggere. Prøv deg frem uten puter, i ulike stoler og med forskjellige antrekk som er lette å få brystet frem fra, for eksempel en amme-topp.



Når du er klar for å amme offentlig, finner du deg en stol med god støtte. Hvis du er litt selvbevisst, kan du sette deg med ryggen til de fleste andre på kafeen eller restauranten. Et sjal eller et helseteppe kan være til god hjelp om du ønsker å være diskret. Bare legg det over når babyen har fått godt tak i brystet.



Det er lurt å ha tilgang på vann siden amming ofte gjør deg tørst. Prøv også å ikke sitte for nær varmekilder, så blir du ikke for varm mens du ammer.