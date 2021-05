Når du har funnet den beste ammestillingen, fører du babyen til brystet i stedet for brystet til babyen. Sørg for at babyen klarer å vippe hodet litt bakover mens den dier.



Babyen vil ta brystvorten, areola (det mørkere området rundt brystvorten) og noe av området rundt i munnen, litt avhengig av størrelsen på areola. Du vet at babyen har et godt tak om du ser mer av areola ved babyens nese enn ved babyens hake.



Når babyen har fått et godt tak, vil den sutte raskt for å stimulere melkeutdrivningsrefleksen, og så roe ned når melken begynner å strømme.