Enkelte babyer kan være allergiske mot et protein i morsmelkerstatningen. Hvis helsestasjonen tror at dette er tilfellet, kan de prøve å gi babyen en egen diett for å se om allergisymptomene opphører.

Hydrolysert morsmelkerstatning

Melkeproteinet i disse erstatningene har blitt brutt ned til mindre substanser slik at man unngår en allergisk reaksjon. Slik melk har en uvanlig smak, så selv om små spedbarn aksepterer den ganske greit, kan eldre babyer ha mer problemer med den.

Morsmelkerstatning med aminosyre

Hvis tilstanden til babyen ikke bedres av hydrolysert morsmelkerstatning, kan morsmelkerstatning med aminosyre være en mulighet.

Morsmelkerstatning basert på soya

Morsmelkerstatning basert på soya er helt fri for melk, men anbefales ikke for babyer under seks måneder. Dette fordi soyamelk inneholder mer fytoøstrogener, som kan gi hormonelle problemer spesielt hos små spedbarn.

Du kan rådføre deg med en ernæringsfysiolog for å være sikker på at babyens melk inneholder alle de viktige næringsstoffene som den trenger for å vokse og utvikle seg normal.