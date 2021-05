Det er lurest å vente til babyen er mellom tre og fire uker gammel og ammingen er godt etablert, før du introduserer flasken. Hvis du skal tilbake i arbeid, bør du forsøke å begynne med flaskemating minst to uker før du begynner på jobb igjen, slik at du kan løse eventuelle startvansker på forhånd.



Flaskemating kan være litt uvant for babyen til å begynne med.