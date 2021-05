Selv om du fremdeles må mate babyen, er det en god idé å oppmuntre den til å prøve å spise litt selv. Ved å tilby variert mat med ulike farger og former, vekker du babyens interesse for å prøve ut ny mat.

Husk at små mager blir fort fulle, så unngå å gi måltider som kun består av mat med høyt fiberinnhold, slik som helkornsbrød.

Fett er en viktig energikilde og inneholder verdifulle vitaminer som A-vitamin. Gi derfor ikke melk, ost og smør med redusert fettinnhold til barn under to år.

Når barnet har fylt to år, er det vanlig at det begynner å avvise ny mat og også mat som falt i smak tidligere. Det positive er at hvis du fortsetter å tilby mye variert mat i denne fasen, vil du minske sannsynligheten for at de blir kresne senere.

Selv om barnet ditt blir kresent i matveien, vil de fleste barn lære seg å like det de ser at foreldrene og andre barn spiser. Derfor bør du spise sammen med barnet ditt ofte og la barnet få sitte og spise sammen med andre barn. Dette gir også gode sosiale ferdigheter.