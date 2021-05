Etter den første måneden har babyen en gjennomsnittlig vektøkning på 450 til 900 gram i måneden i et halvt år. Babyen trenger kun morsmelk i denne tiden, men deretter trenger babyen både melk og fast føde for å fortsette å legge på seg rundt 450 gram i måneden.

For mange barn er det greit å vente seks måneder med å tilvenne dem til fast føde. Etter at de har blitt seks måneder, vil de kunne lære seg å spise fast føde ganske fort, men babyer er ulike og enkelte vil være klare allerede før de har blitt et halvt år. Nyrene og fordøyelsessystemet er ikke ferdig utviklet før babyen er fire måneder, så sørg for at babyen i alle fall er eldre enn det før du gir den noe annet enn melk.

Det er en spennende fase når babyen begynner med fast føde og lærer seg å like nye smaker.