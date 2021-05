Ved matallergi tror kroppens immunforsvar at enkelte matvarer er skadelige. En allergisk reaksjon kan ha mange ulike symptomer.

Mellom 2 og 5 % av alle barn er følsomme for enkelte matvarer, men det er langt flere foreldre som mistenker at en matvare gir barnet plager. Melk, egg, soya, fisk, hvete og peanøtter er de matvarene som oftest forårsaker plager. Mange barn vokser av seg matallergier innen de er ett år, så det er viktig å holde øye med tilstanden slik at man ikke fortsetter med en spesialdiett lenger enn nødvendig.