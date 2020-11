2. Ergonomisk design som kommer til under møbler

Det at motoren er plassert helt øverst på enheten, var et stort pluss i testen, ettersom det gir et lavt tyngdepunkt, noe som gjør håndstøvsugeren enkel å manøvrere. Det gjør at du også kommer til under sofaen, senga og andre møbler uten at motoren er i veien. Du trenger ikke holde inne knappen når du støvsuger, men kan enkelt skifte grep og veksle mellom de tre effektinnstillingene på håndtaket. Med den riktige håndstøvsugeren trenger du ikke støvsuge i ubehagelige stillinger og bøye deg unødvendig.