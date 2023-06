Derfor må du avkalke din SENSEO®-maskin



Det er viktig at du avkalker din SENSEO®-maskin regelmessig slik at du kan fortsette å nyte din favorittkaffe, kopp etter kopp. Vi anbefaler at du avkalker maskinen din en gang hver tredje måned, og enda oftere hvis du bor i et område med hardt vann (høy konsentrasjon av magnesium og kalsium). Fordelene med regelmessig avkalking er: Det forhindrer maskinskader

Det forlenger levetiden til din SENSEO®-maskin

Det bevarer den optimale kaffesmaken