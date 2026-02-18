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Philips' støtte

Hvordan bruker jeg ProGuide-tilbehøret?

ProGuide hjelper deg med å holde epilatorhodet i en perfekt vinkel på 75° for optimale resultater og strekker huden din for å gjøre epilering mer behagelig.

Følg trinnene nedenfor for å bruke ProGuide:

  1. Ta av den øvre delen av epileringshodet.
  2. Fest ProGuide-tilbehøret på epileringshodet.
  3. Plasser epilatoren med ProGuide-tilbehøret flatt på huden og epiler som vanlig.

Hold alltid ProGuide-tilbehøret flatt på huden for å få riktig vinkel. Ikke vipp ProGuide-tilbehøret oppover.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE719/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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