Philips' støtte Hvordan bruker jeg ProGuide-tilbehøret?

ProGuide hjelper deg med å holde epilatorhodet i en perfekt vinkel på 75° for optimale resultater og strekker huden din for å gjøre epilering mer behagelig.

Følg trinnene nedenfor for å bruke ProGuide:

Ta av den øvre delen av epileringshodet. Fest ProGuide-tilbehøret på epileringshodet. Plasser epilatoren med ProGuide-tilbehøret flatt på huden og epiler som vanlig.

Hold alltid ProGuide-tilbehøret flatt på huden for å få riktig vinkel. Ikke vipp ProGuide-tilbehøret oppover.