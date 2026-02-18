Hvordan bruker jeg ProGuide-tilbehøret?

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45 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
ProGuide hjelper deg med å holde epilatorhodet i en perfekt vinkel på 75° for optimale resultater og strekker huden din for å gjøre epilering mer behagelig.
Følg trinnene nedenfor for å bruke ProGuide:
Hold alltid ProGuide-tilbehøret flatt på huden for å få riktig vinkel. Ikke vipp ProGuide-tilbehøret oppover.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE719/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›