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Philips' støtte

Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?

Philips-barbermaskinen for kvinner leveres med et skjærehode og et trimmehode. Se videoene eller les artikkelen nedenfor for å lære hvordan du barberer eller trimmer forskjellige områder av kroppen din.

Noen modeller kommer med to hastigheter. Velg den hastigheten som føles mest komfortabel på området du ønsker å barbere. Hvis du vil endre hastighetsinnstillingen, trykker du på av/på-knappen en gang til når barbermaskinen for kvinner er slått på.

Sjekk boksen eller brukerhåndboken for å se hvilke tilbehør som følger med modellen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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