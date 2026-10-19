Philips' støtte Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?

Philips-barbermaskinen for kvinner leveres med et skjærehode og et trimmehode. Se videoene eller les artikkelen nedenfor for å lære hvordan du barberer eller trimmer forskjellige områder av kroppen din.

Noen modeller kommer med to hastigheter. Velg den hastigheten som føles mest komfortabel på området du ønsker å barbere. Hvis du vil endre hastighetsinnstillingen, trykker du på av/på-knappen en gang til når barbermaskinen for kvinner er slått på.

Sjekk boksen eller brukerhåndboken for å se hvilke tilbehør som følger med modellen.

Slik barberer du leggene Når du skal barbere leggene, fester du skjærehodet på håndtaket. Trykk på av/på-knappen. Plasser barbermaskinen flatt mot huden og barber forsiktig mot hårets vekstretning. Hvis du har hår som er lengre enn 3 mm, fester du kammen på skjærehodet. Trim håret til en lengde på 3 mm før du barberer uten kammen. Slik barberer du armhulene Når du skal barbere armhulene, fester du skjærehodet på håndtaket. Trykk på av/på-knappen. Løft armen og legg hånden bak ryggen for å strekke huden. Beveg barbermaskinen forsiktig opp og ned. Hvis du har hår som er lengre enn 3 mm, fester du kammen på skjærehodet. Trim håret til en lengde på 3 mm før du barberer uten kammen. Slik barberer, trimmer og former du bikinilinjen Bruk bikini-trimmehodet til å style og forme bikinilinjen. Bruk den frie hånden til å strekke huden. Plasser trimmehodet flatt mot huden for å trimme. Plasser trimmehodet vinkelrett mot huden for å lage forskjellige frisyrer i bikinilinjen. Hvis du vil trimme håret til en lengde på 3 mm, fester du bikini-trimmekammen til trimmehodet. Ansiktshårfjerner (kun bestemte modeller) Bruk ansiktshårfjerneren for å fjerne ansiktshår. Hvis du vil slå på ansiktshårfjerneren, vrir du den nederste delen av ansiktshårfjerneren fra 'O' til 'i'. Beveg ansiktshårfjerneren over ansiktet ditt, og gjør sirkulære bevegelser. Ansiktshårfjerneren kan brukes på overleppen, pannen, kjeven, kinnene og haken.