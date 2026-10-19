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30 dagers angrerett
Philips-barbermaskinen for kvinner leveres med et skjærehode og et trimmehode. Se videoene eller les artikkelen nedenfor for å lære hvordan du barberer eller trimmer forskjellige områder av kroppen din.
Noen modeller kommer med to hastigheter. Velg den hastigheten som føles mest komfortabel på området du ønsker å barbere. Hvis du vil endre hastighetsinnstillingen, trykker du på av/på-knappen en gang til når barbermaskinen for kvinner er slått på.
Sjekk boksen eller brukerhåndboken for å se hvilke tilbehør som følger med modellen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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Hvordan kan jeg fjerne og feste skjærehodet på Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?
Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
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Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?