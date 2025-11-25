Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Brystpumpen kan søle melk på grunn av feil montering av brystskjoldet og koppen. Forbindelsen mellom brystskjoldet og koppen må være helt forseglet og lukket.
Kontroller at felgen rulles helt over kantene på oppsamlingskoppen under monteringen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan den doble elektriske brystpumpen fra Philips Avent brukes som én enkel pumpe?
Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?
Hvordan rengjør og desinfiserer jeg Philips Avent-brystpumpen?
Hvordan kan jeg forhindre at melk søler fra Philips Avent håndfri brystpumpe?
Kan jeg pumpe på den ene siden og amme på den andre?
Kan jeg pumpe mens den håndfrie brystpumpen er koblet til en strømkilde?
Hvor ofte bør jeg bytte ut brystpumpens deler?
Hvordan bør jeg varme opp brystmelk?
Kan jeg forkorte slangene for å tilpasse lengden?
Når bør jeg kjøpe en brystpumpe?
Hvordan lader jeg Philips Avent elektrisk brystpumpe?
Kan jeg pumpe mer melk ved hjelp av et høyere sugenivå?
Hvor lenge bør jeg pumpe? Når bør jeg stoppe?
Hvilke BH-er fungerer med Philips Avent elektriske brystpumpe?
Hvorfor oppstår det dugg på den håndfrie, bærbare brystpumpekoppen, og kan jeg forhindre det?
Kan jeg bruke håndfrie kopper med andre Philips-brystpumper?
Hvorfor blir pumpens skjerm dempet eller slått av?
Hva er det maksimale sugenivået for Philips Avent elektrisk brystpumpe?
Hvordan bruker jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?
Hvordan velger jeg riktig størrelse på brystskjold eller brystvorteinnlegg?
Hva er fordelene med en håndfri pumpe?