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Philips' støtte

Når bør jeg kjøpe en brystpumpe?

Vi anbefaler at du venter på å kjøpe en pumpe til du nærmer deg termin, og helst etter fødselen når ammingen er etablert.

Kroppen din går gjennom mange endringer under graviditeten og fødselsprosessen, og hvert spedbarn har forskjellige matvaner. Derfor er det mye lettere å finne ut av pumpebehovene dine og velge riktig modell etter at babyen din har kommet.

Vi anbefaler at du begynner å undersøke tidlig og lærer mer om de forskjellige pumpetypene vi tilbyr hos Philips Avent ved å gå til Philips.com > Mor og barn > Brystpumper og pleie.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF532/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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