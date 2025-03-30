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Philips' støtte

Hvordan bruker jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?

Det er viktig å lære å sette opp og bruke den håndfrie elektriske brystpumpen fra Philips på riktig måte, for å få en trygg og komfortabel pumpeopplevelse med effektiv tømming av brystet.

Bruk de nyttige verktøyene og instruksjonsvideoene våre for å lære hvordan du gjør alt fra montering til pumping, rengjøring og valg av riktig størrelse.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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