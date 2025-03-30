Philips' støtte Hvordan bruker jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?

Det er viktig å lære å sette opp og bruke den håndfrie elektriske brystpumpen fra Philips på riktig måte, for å få en trygg og komfortabel pumpeopplevelse med effektiv tømming av brystet.

Bruk de nyttige verktøyene og instruksjonsvideoene våre for å lære hvordan du gjør alt fra montering til pumping, rengjøring og valg av riktig størrelse.

Slik måler du brystvortens størrelse Det er avgjørende å bruke brystskjold og -innlegg i riktig størrelse, for å få en komfortabel, smertefri pumpeopplevelse med optimal tømming av brystet. Se videoen nedenfor eller prøv vårt digitale verktøy for valg av riktig størrelse for å lære hvordan du finner riktig størrelse. Slik monterer du pumpen Se videoveiledningen vår for rask og enkel montering av pumpen. Slik demonterer du pumpen Følg denne videoveiledningen for å demontere pumpen. Slik sjekker du passformen Før du begynner å pumpe, kan du se denne videoen for å dobbeltsjekke at brystskjoldene eller -innleggene passer. Slik bruker du apparatet Lær hvordan du pumper ut melk med pumpen på en komfortabel måte. Slik rengjør og desinfiserer du pumpen Lær å holde pumpen ren og klar for hver pumpeøkt. Trenger du mer hjelp? Hvis du fortsatt trenger hjelp til å bruke pumpen, går du til produktsiden og ser i den elektroniske brukerhåndboken, eller du kan kontakte Philips’ forbrukerstøtte i landet du bor i.