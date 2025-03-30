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Det er viktig å lære å sette opp og bruke den håndfrie elektriske brystpumpen fra Philips på riktig måte, for å få en trygg og komfortabel pumpeopplevelse med effektiv tømming av brystet.
Bruk de nyttige verktøyene og instruksjonsvideoene våre for å lære hvordan du gjør alt fra montering til pumping, rengjøring og valg av riktig størrelse.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan den doble elektriske brystpumpen fra Philips Avent brukes som én enkel pumpe?
Hvordan bør jeg varme opp brystmelk?
Hvor ofte bør jeg bytte ut brystpumpens deler?
Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?
Kan jeg pumpe mens den håndfrie brystpumpen er koblet til en strømkilde?
Kan jeg pumpe på den ene siden og amme på den andre?
Hvordan rengjør og desinfiserer jeg Philips Avent-brystpumpen?
Hvordan kan jeg forhindre at melk søler fra Philips Avent håndfri brystpumpe?
Kan jeg forkorte slangene for å tilpasse lengden?
Hvordan lader jeg Philips Avent elektrisk brystpumpe?
Når bør jeg kjøpe en brystpumpe?
Kan jeg pumpe mer melk ved hjelp av et høyere sugenivå?
Hvorfor oppstår det dugg på den håndfrie, bærbare brystpumpekoppen, og kan jeg forhindre det?
Hvor lenge bør jeg pumpe? Når bør jeg stoppe?
Hvilke BH-er fungerer med Philips Avent elektriske brystpumpe?
Hvorfor blir pumpens skjerm dempet eller slått av?
Kan jeg bruke håndfrie kopper med andre Philips-brystpumper?
Hva er det maksimale sugenivået for Philips Avent elektrisk brystpumpe?
Hvordan bruker jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?
Hvordan velger jeg riktig størrelse på brystskjold eller brystvorteinnlegg?
Hva er fordelene med en håndfri pumpe?