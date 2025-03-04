Natural Response-smokkene fungerer annerledes. Disse smokkene frigjør bare melk når babyer drikker aktivt. Smokkene kan velges basert på hva barnet foretrekker når det gjelder hastighet (saktere eller raskere). Hver baby er unik og har sin egen drikkerytme. Smokknavigeringen på produktpakkene fokuserer derfor ikke på alderen, men på strømningshastigheten, fra ekstra sakte til ekstra raskt.

Hvis du brukte den originale Philips Avent Natural-smokken, kan det hende at babyen trenger en høyere gjennomstrømningshastighet med Natural Response-smokken, fordi de er vant til at mer melk strømmer raskt med mindre anstrengelse.

Opprinnelig brukte vi alder (måned) på produktpakkene. Disse indikasjonene var ment som en veiledning om hvor du kan begynne med en gjennomsnittlig baby. Vi fikk tilbakemelding om at dette virket mer som en resept enn en anbefaling. Dette førte til tvil ved bytte til smokker med ulike strømningshastigheter, basert på babyens signaler.

Hver baby har sin egen unike drikkerytme. La babyens drikkemetode veilede deg, ikke alderen.

Vi har beholdt aldersmerkingen for flaskene våre for å veilede deg i valg av riktig beholderstørrelse som samsvarer med mengden melk babyer vanligvis drikker.