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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71, SCD837/10, SCY900/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Hvordan forbereder jeg Philips Avent-flasken og -smokken for første gangs bruk?
Hvordan skiller jeg mellom Natural- og Natural Response-smokker?
Kan jeg gi babyen tyktflytende mat med Natural Response-smokken?
Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?
Kan jeg bruke Natural Response-smokken med den opprinnelige Natural-flasken?
Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
Hvorfor er det ingen aldersindikasjon på Natural Response-smokkene?
Hvilken Natural Response-smokk passer best til min baby?
Hvorfor nekter babyen min å drikke fra Natural Response-smokken?
Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?
Hva er fordelene med Natural Response-smokken?