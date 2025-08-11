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Philips' støtte

Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?

Hvis Philips' produkter for personlig pleie leveres med en USB-ladekabel, lader du den ved å bruke kabelen sammen med en Philips IPX4-veggadapter eller en annen egnet lademetode, for eksempel dem som er oppført nedenfor.

Merk: Les sikkerhetsinformasjonen nedenfor nøye før du lader produktet. Du finner fullstendig sikkerhetsinformasjon i dokumentene som fulgte med produktet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL127/00 , BRL149/00 , BRL129/00 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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