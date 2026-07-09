ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Kan jeg bruke en USB-adapter til å lade Philips OneBlade?

Nei, bare USB-adaptere som oppfyller bestemte spesifikasjoner, skal brukes til å koble Philips OneBlade til stikkontakten. Bruk av feil type adapter kan skade enheten.

Se informasjonen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1324/20 , QP1424/65 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside