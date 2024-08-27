Philips' støtte Kan jeg koble babykameraet til en foreldreenhet på en annen babymonitor?

Nei. Foreldreenheten til Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923) og Premium Connected Baby Monitor (SCD971, SCD973) kan bare kobles til babyenheten som følger med i samme produktpakke. Den kan for eksempel ikke kobles til Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643).



Hvis du vil vise mer enn ett babykamera og én babyenhet, kobler du dem til via Philips Avent babymonitor+-appen.