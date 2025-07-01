Philips' støtte Hva vises på menyen til den trådløse 7000-/8000-støvsugeren fra Philips

Hvis du vil finne ut hva du kan gjøre ved hjelp av menyen på skjermen til den trådløse 7000- eller 8000-støvsugeren fra Philips, kan du se videoen nedenfor (0.00–1.03). Merk: Videoens tittel inkluderer 8000-serien, men den gjelder også for 7000-serien som har samme meny.

