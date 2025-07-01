ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hva vises på menyen til den trådløse 7000-/8000-støvsugeren fra Philips

Hvis du vil finne ut hva du kan gjøre ved hjelp av menyen på skjermen til den trådløse 7000- eller 8000-støvsugeren fra Philips, kan du se videoen nedenfor (0.00–1.03). Merk: Videoens tittel inkluderer 8000-serien, men den gjelder også for 7000-serien som har samme meny.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside