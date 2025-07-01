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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XC7055/01, XC7057/01, XC8055/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hva vises på menyen til den trådløse 7000-/8000-støvsugeren fra Philips
Når kluten på den trådløse Philips-støvsugeren skal rengjøres/skiftes
Hvor lenge bør jeg lade den trådløse Philips-støvsugeren?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan bytte batteri på en trådløs AquaTrio-støvsuger fra Philips