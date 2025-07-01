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Philips' støtte

Hvordan avslutter jeg abonnementet på utskifting av OneBlade Club-blad?

Du kan når som helst enkelt avslutte abonnementet for bladutskifting ved å logge deg inn på kontoen din. Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å administrere OneBlade Club-abonnementet ditt (bruk Google Chrome for best resultat):

Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP6542/19 , QP6552/15 , QP6652/30 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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