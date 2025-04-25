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Philips' støtte

Jeg kan ikke slå av/på Philips-tårnviften

Hvis du ikke kan slå Philips-tårnviften av, på eller bytte mellom modi, kan du finne mulige årsaker og løsninger nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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