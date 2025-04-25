Jeg kan ikke slå av/på Philips-tårnviften

Informasjonen nedenfor gjelder bare for CX1210- og CX1220-modellene.



Kontroller om knappen er satt til AV (som vist på bilde A) for timerfunksjonen. Hvis dette er tilfellet, vil ikke viften bli slått på når du trykker på viftehastighet-knappen. Hvis du vil slå på Philips-viften, setter du bryteren til PÅ og trykker deretter på ønsket viftehastighet (som vist i bilde B nedenfor).

Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.