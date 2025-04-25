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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Min Philips-vifte har for høy lyd
Frontgrillen på Philips-viften er skitten
Min Philips-vifte lukter rart
Jeg kan ikke slå av/på Philips-tårnviften
Philips-tårnviftens luftstrøm er svak
Min Philips-vifte lager uvanlig støy når den kjører
Philips-tårnviften slås plutselig av
Philips-tårnviftens sokkel er ustødig eller vibrerer