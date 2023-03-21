Philips' støtte Hvordan du elter pizza- eller brøddeig i Philips-pastamaskinen

Hvis du vil vite hvordan du bruker Philips-pastamaskinen til å elte deig som pizza- eller brøddeig, kan du lese artikkelen nedenfor.

Elte deig: Slå på pastamaskinen. Når du har en pastamaskin med automatisk veiing, velger du enten programmet for vanlig pasta, eggpasta eller smakstilsatt pasta (siden du ikke skal følge væskeberegningen, spiller det ingen rolle hvilket program du velger). Ha alle tørre ingredienser i blandekammeret, og lukk lokket. Start elting ved å trykke på startknappen. Hell de flytende ingrediensene sakte langs sporene på lokket. Merk: for apparater som har automatisk veiing, må du ikke følge den beregnede mengden vann på skjermen, men holde deg til oppskriften. La pastamaskinen elte deigen i 3 minutter, som vist på skjermen. Når timeren er på 00:00, stopper du pastamaskinen ved å trykke på Start/Pause-knappen eller av/på-knappen. Koble fra apparatet og ta deigen ut av blandekammeret. La deigen heve og fortsett som vanlig.

Merk: Ikke la pastamaskinen være uten tilsyn mens du elter, og ikke bruk ekstruderingsfunksjonen.

Koble alltid apparatet fra uttaket før du når inn i blandekammeret.



Se også videoene nedenfor, for eksempel pizza- og brøddeigoppskrifter. Kontakt oss for ytterligere hjelp hvis trinnene og videoene ikke hjelper deg med å oppnå det optimale deigresultatet. Se også videoene nedenfor, for eksempel pizza- og brøddeigoppskrifter. Kontakt oss for ytterligere hjelp hvis trinnene og videoene ikke hjelper deg med å oppnå det optimale deigresultatet. Eksempel på oppskrift på pizzadeig: 250 g hvetemel

25 g olivenolje

½ ts sukker

½ ts salt

½ pakke hurtiggjær (quick yeast)

140 ml varmt vann Eksempel på oppskrift på brøddeig: 500 g hvetemel

20 g tørrgjær

1 ts salt

1,5 ts brødkrydder

350 ml lunkent vann

(valgfritt: 20–40 g frø som solsikke- eller gresskarfrø)

Steketid: ca. 45–60 min ved 180 °C