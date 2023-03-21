ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvordan du elter pizza- eller brøddeig i Philips-pastamaskinen

Hvis du vil vite hvordan du bruker Philips-pastamaskinen til å elte deig som pizza- eller brøddeig, kan du lese artikkelen nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00.

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside