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Philips' støtte

Tåler vanntanken til Philips HomeRun-robotstøvsugeren rengjøring i oppvaskmaskin?

Vannbeholderen til Philips HomeRun-støvsuger- og mopperoboten kan ikke rengjøres i oppvaskmaskinen. Du kan lese artikkelen for å finne ut hvordan man rengjør den.

homerun-modeller

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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