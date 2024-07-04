Tåler vanntanken til Philips HomeRun-robotstøvsugeren rengjøring i oppvaskmaskin?
Vannbeholderen til Philips HomeRun-støvsuger- og mopperoboten kan ikke rengjøres i oppvaskmaskinen. Du kan lese artikkelen for å finne ut hvordan man rengjør den.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 7000-serien.
Trykk på utløserknappen til vannbeholderen, og skyv vannbeholderen ut av roboten (se bildet nedenfor).
Åpne lokket på vannbeholderen.
Skyll utsiden av vannbeholderen med vann, og tørk den med en ren, tørr klut.
Se videoene under for de ulike robotmodellene for å se trinnvis vedlikehold.
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 3000-serien.
Trykk på utløserknappen for vannbeholderen, og dra vannbeholderen ut av roboten (se bilde A).
Fjern støvbeholderen fra vannbeholderen (se bilde B).
Skyll vannbeholderen med vann fra springen, og tørk utsiden av vannbeholderen med en klut (se bilde C). Merk: Ikke bruk rengjøringsmidler.
Hold forseglingslokket på vannbeholderen åpen, og la innsiden av vannbeholderen lufttørke.
Sett støvbeholderen tilbake i vannbeholderen (se bilde D).
Fyll vannbeholderen og sett den tilbake på plass (se bilde E).
Merk: Kontroller at utsiden av vannbeholderen er tørr, og ikke bruk rengjøringsmidler.
Se videoene nedenfor i henhold til robotmodellen din for trinnvist vedlikehold. Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Ettersom vanntankene i 2000- og 2100-serien er litt forskjellige, finner du trinnene som passer for din modell nedenfor. Trinnene nedenfor gjelder rengjøring av vannbeholderen til XU2000-modellene:
Trykk på utløserknappen for vannbeholderen, og dra vannbeholderen ut av roboten (se bilde 1A).
Fjern støvbeholderen fra vannbeholderen (se bilde 1B).
Skyll vannbeholderen med vann fra springen, og tørk utsiden av vannbeholderen med en klut (se bilde 1C). Merk: Ikke bruk rengjøringsmidler.
Hold forseglingslokket på vannbeholderen åpen, og la innsiden av vannbeholderen lufttørke.
Sett støvbeholderen tilbake i vannbeholderen (se bilde 1D).
Fyll vannbeholderen og sett den tilbake på plass (se bilde 1E).
Merk: Sørg for at utsiden av vannbeholderen er tørr. Ikke bruk rengjøringsmidler.
Se videoene nedenfor for de ulike robotmodellene for å se trinnvis vedlikehold.
Trinnene nedenfor gjelder rengjøring av vannbeholderen til XU2100--modellene (med stasjon).
Trykk på utløserknappen for vannbeholderen, og dra vannbeholderen ut av roboten (se bilde 2A).
Åpne lokket på vannbeholderen. (se bilde 2B).
Skyll vannbeholderen med vann fra springen, og tørk utsiden av vannbeholderen med en klut (se bilde 2C-2D-2E). Merk: Ikke bruk rengjøringsmidler.
Hold forseglingslokket på vannbeholderen åpen, og la innsiden av vannbeholderen lufttørke.
Fyll vannbeholderen og sett den tilbake på plass (se bilde 2F).
Informasjonen nedenfor gjelder modellene i 6000-serien.
Når du skal begynne, heller du ut det skitne vannet ved å åpne lokket på beholderen.
Deretter åpner du lokket på beholderen for rent vann og plasserer beholderen under springen for å fylle på med rent vann. Pass på å overvåke vannivået for å hindre overfylling.
Hvis du må rengjøre vannbeholderen, løsner du sidehengslene og fjerner beholderen for rent vann. Skyll all skitt på overflaten med rent vann, eller tørk den med en klut, men unngå å skrubbe den med en børste for å forhindre skade.
Rengjør til slutt beholderen med skittent vann ved å skylle den med vann eller bruke en børste til å fjerne skitt fra innsiden.
Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klikk her for å vise flere produktnumre ›