Tåler vanntanken til Philips HomeRun-robotstøvsugeren rengjøring i oppvaskmaskin?

Ettersom vanntankene i 2000- og 2100-serien er litt forskjellige, finner du trinnene som passer for din modell nedenfor.

Trinnene nedenfor gjelder rengjøring av vannbeholderen til XU2000-modellene:

Trykk på utløserknappen for vannbeholderen, og dra vannbeholderen ut av roboten (se bilde 1A).

Fjern støvbeholderen fra vannbeholderen (se bilde 1B).

Skyll vannbeholderen med vann fra springen, og tørk utsiden av vannbeholderen med en klut (se bilde 1C). Merk: Ikke bruk rengjøringsmidler.

Hold forseglingslokket på vannbeholderen åpen, og la innsiden av vannbeholderen lufttørke.

Sett støvbeholderen tilbake i vannbeholderen (se bilde 1D).

Fyll vannbeholderen og sett den tilbake på plass (se bilde 1E).



Merk: Sørg for at utsiden av vannbeholderen er tørr. Ikke bruk rengjøringsmidler.



Se videoene nedenfor for de ulike robotmodellene for å se trinnvis vedlikehold.





Trinnene nedenfor gjelder rengjøring av vannbeholderen til XU2100--modellene (med stasjon).

Trykk på utløserknappen for vannbeholderen, og dra vannbeholderen ut av roboten (se bilde 2A).

Åpne lokket på vannbeholderen. (se bilde 2B).

Skyll vannbeholderen med vann fra springen, og tørk utsiden av vannbeholderen med en klut (se bilde 2C-2D-2E). Merk: Ikke bruk rengjøringsmidler.

Hold forseglingslokket på vannbeholderen åpen, og la innsiden av vannbeholderen lufttørke.